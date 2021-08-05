2021/08/05 | 20:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذ هذه المشاريع سيتراوح بين سنة وخمس سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الحسين يحدد الطريق لخلق الوظائف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الحسين يحدد الطريق لخلق الوظائف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).