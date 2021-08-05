موجة الجائحة: ارتفاع مؤشر الإصابات بين الأطفال في العراق

2021/08/05 | 20:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح، 5 آب/أغسطس، إنّ "الأرقام الحالية تشير إلى ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس التاجي بين الأطفال".

وأضاف عبد الأمير، أنّ "نسب الإصابة بين الأطفال بلغت 7% من مجموع المصابين"، مشيرًا إلى "عدم وجود توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا".

وتوفي 19 ألف شخص في البلاد إثر "كوفيد 19" منذ تسجيل أول إصابة في شباط/فبراير 2020، فيما تواجه المستشفيات الموجة الأشد فتكًا من الجائحة، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، تقديم توصية بفرض حظر تجوال لـ 14 يومًا للسيطرة على الموجة وكسر سلسلة الإصابات.

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