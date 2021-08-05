تخلق وظائف لا حصر لها.. الحكومة: الورقة البيضاء تمثل معالجات اقتصادية

2021/08/05 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، علاء عبد الحسين، اليوم الخميس، أهمية تطبيق جميع مشاريع الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، فيما أشار إلى أن ذلك من شأنه الإسهام بخلق الوظائف.

وقال عبد الحسين، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمي تابعته (بغداد اليوم) إن "جميع المشاريع ضمن الورقة البيضاء مهمة وهناك حاجة لها"، لافتاً إلى أن "الورقة البيضاء تمثل معالجات اقتصادية وأي معالجات لابد أن تأخذ دورتها الاقتصادية والتي لا تقل عن سنة في احسن الاحوال".

وأضاف، أن "تنفيذ هذه المشاريع سيتراوح بين سنة وخمس سنوات لذلك ستظهر اثارها بعد الانتهاء منها ودخول تأثيراتها في الدورة الاقتصادية"، موضحاً أن "هذه المشاريع ستنفذ بمديات زمنية مختلفة حسب طبيعة كل مشروع، حيث إن هنالك اهدافا تتحقق في ثلاثة اشهر وهنالك اهداف تتحقق بسنوات وهو بحسب ما موضح في الجزء الثاني من الورقة البيضاء".

وأكد، أن "تطبيق البرامج والمشاريع لابد وأن يؤدي الى جعل الاقتصاد قادراً على خلق الوظائف، ولكنه يختلف بين قطاع وآخر حسب طبيعة عمل القطاع"، موضحاً أن "انتعاش القطاع الزراعي مثلاً يعتمد على المستثمر فالمستثمر الذي يستعمل المكننة يحتاج الى عمال اقل والعكس، لذلك لا يوجد رقم تقريبي لعدد الوظائف التي من الممكن أن توفرها المشاريع".ونوه إلى أن "الخطة تستهدف اصلاح الاقتصاد وليس استحداث مصانع بل تسهيل الاجراءات للمستثمرين بما يؤدي الى زيادة الاستثمارات سواء بالمصانع او غيرها".

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