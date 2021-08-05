وزير يعلن دعم صندوق ذي قار بـ 300 مليار دينار

2021/08/05 | 20:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، الخميس، عن تخصيص 300 مليار دينار من موازنتها السنوية لدعم صندوق اعمار محافظة ذي قار .وقال وزير النفط في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان” الحكومة ووزارة النفط توليان اهتماماً استثنائياً لمحافظة ذي قار وتحرصان على دعم المشاريع التنموية والخدمية، والارتقاء بها من اجل ابناء …

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