2021/08/05 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عزت الشرطة المجتمعية أسباب تصاعد الجرائم الجنائية المجتمعية في محافظة ديالى الى الجانب الاقتصادي والنفسي وضغوط البطالة والتأثر بالبرامج والحوادث المروجة للعنف والانحلال الأسري في بعض مواقع التواصل الاجتماعي .وقال العميد غالب عطية مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان "أكثر من 80% من الجرائم المجتمعية الجنائية ينفذها مراهقون تحت دوافع التاثيرات الالكترونية والبيئية غير الصحيحة .لافتا الى ان "اغلب الجرائم تحدث بين الأقارب أو المقربين ضمن الدوائر الاجتماعية المتقاربة".مؤكدا ان "السلاح المنفلت وسوء استخدامه سبب رئيسي في الكثير من الجرائم المجتمعية الى جانب ضعف دور المؤسسات التربوية والدينية في التوعية الثقافية والمجتمعية والتعريف بخطر الثقافات الهدامة".ودعا عطية علماء الدين والمؤسسات التربوية إلى "تحصين الشباب والصبية من خطر ثقافات العنف ومنع امتدادها الى مجتمع ديالى الذي تحكمه الأعراف والتقاليد الاجتماعية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الشرطة المجتمعية لـ/نينا/: السلاح المنفلت وضغوط البطالة والجوانب الاقتصادية والنفسية وراء تصاعد الجرائم الجنائية المجتمعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الشرطة المجتمعية لـ/نينا/: السلاح المنفلت وضغوط البطالة والجوانب الاقتصادية والنفسية وراء تصاعد الجرائم الجنائية المجتمعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).