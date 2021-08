2021/08/05 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقت سفيرة جمهورية العراق لدى روما صفية طالب السهيل، في مقر السفارة في روما السيدة سيمونا فرناندز رئيسة منظمة سلام الإنسانية الايطالية.وقدمت السفيرة بحسب بيان لوزارة الخارجية الشكر والتقدير للمنظمة على الجهد الإنساني الذي تقدمه لأطفال ونساء العراق من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها داخل الأراضي العراقية والإيطالية والممولة من قبل مقاطعة بوليا والكنيسة الفالديزية في إيطاليا ومن ضمنها مشروعها المنفذ في العراق والذي يحمل عنوان (العراق أبناء السلام) بالتعاون مع الشركاء العراقيين و منظمة (Iraqi foundation for the renacence of the orfhan child” )تجدر الإشارة إلى أن منظمة سلام تنفذ مشاريع الاستقبال الأولى والثانية للاجئين في إيطاليا منذ عام 2014، وتعد واحدة من أفضل المنظمات من حيث الممارسات في مجال استقبال اللاجئين في أوروبا( دليل الترحيب باللاجئين بكرامة) وتقديم المساعدة للمهاجرين من خلال دورات تدريبية ودورات لغوية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وتعمل حالياً في العراق، ومصر ، وغامبيا، ومالي، وباكستان، وفلسطين، ومخيمات اللاجئين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفيرة جمهورية العراق لدى روما تلتقي رئيسة منظمة سلام الإنسانية الإيطالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفيرة جمهورية العراق لدى روما تلتقي رئيسة منظمة سلام الإنسانية الإيطالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).