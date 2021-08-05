2021/08/05 | 20:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجة في الأولمبياد بعد اتهام عداءة أفريقية بأنها رجل... عنصرية أم خلل طبي؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضجة في الأولمبياد بعد اتهام عداءة أفريقية بأنها رجل... عنصرية أم خلل طبي؟) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضجة في الأولمبياد بعد اتهام عداءة أفريقية بأنها رجل... عنصرية أم خلل طبي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).