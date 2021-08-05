2021/08/05 | 20:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انذار خليجي للعراق: سحب خليجي 25 من البصرة او انهاء التحضيرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انذار خليجي للعراق: سحب خليجي 25 من البصرة او انهاء التحضيرات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انذار خليجي للعراق: سحب خليجي 25 من البصرة او انهاء التحضيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).