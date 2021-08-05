2021/08/05 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الموارد تعلن قرب إنجاز مشروع مهم ينهي شح المياه في منطقتين بواسط » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 20:27

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