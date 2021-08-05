شكراً للذين وثّقوا للمسرح العراقي - سامي عبد الحميد

2021/08/05 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد 1-2قبل أيام أهداني عميد كلية الفنون الجميلة في بابل عدداً من إصداراته حول تاريخ المسرح في العراق والتي وثق فيها للبدايات وللرواد وحقق بعضاً من النصوص المسرحية القديمة.



وقد وجدت في كتابه (المسرح المسيحي في العراق) معلومات جديدة عن بداية المسرح في العراق لم تذكر في مصادر أخرى.



وفي كتابه (محمد مهدي البصير – رائد المسرح التمريضي في العراق) ، هناك إعلان عن مسرحية لسليمان فيضي الموصلي بعنوان (ال ......





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