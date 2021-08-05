برشلونة يفجر المفاجأة: ميسي سيرحل عن الفريق

2021/08/05 | 21:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه التاريخي ليونيل ميسي لن يكمل مسيرته معه بعد فشل المفاوضات بين الجانبين.

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت في وقت سابق أن المفاوضات بين ميسي وإدارة النادي الكتالوني وصلت إلى “طريق مسدود”.

كما أكدت صحيفة “ماركا” هذه الأخبار الصادمة، الخميس، مشيرة إلى أن تجديد عقد ميسي “أبعد من أي وقت مضى، والأمر أشبه بالمستحيل”.

وكانت الصحف توقعت أن يوقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الساعات القليلة المقبلة عقدا جديدا مع برشلونة الإسباني، في أعقاب عودته من إجازة قضاها في جزيرة إبيزا.

وكان وكيل ميسي ووالده خورخي قد خاض اجتماعا مع إدارة برشلونة، الخميس، للتفاوض على العقد الجديد، وهي المفاوضات التي لم تنتهي بالاتفاق.

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