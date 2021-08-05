حزب العمال يعلن اسقاطه طائرة تركية وقتل جنود شمال أربيل

2021/08/05 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

كشف الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، اليوم الخميس، أن قواته قتلت 6 جنود أتراك وأسقطت طائرة من دون طيار في منطقة خواكورك شمال أربيل.

وقال إعلام العمال الكردستاني في بيان، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه إن "مقاتلي الحزب قتلوا ستة جنود أتراك في معارك بمنطقة خواكورك".

وأضاف البيان أن "مقاتلي الحزب تمكنوا أيضا من استهداف طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي في خواكورك واسقاطها"، مشيرا إلى أن "مقاتلي الحزب استولوا على أجزاء الطائرة المسيرة بعد إسقاطها".

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