برشلونة يعلن رحيل نجمه الأرجنتيني..

2021/08/05 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حدث تحول جذري في ملف تجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقده مع برشلونة، بحسب تقرير صحفي إسباني، بعدما كانت آخر الأنباء تشير إلى اقتراب الإعلان عن اتفاق الطرفين.

وقالت صحيفة "ماركا"، اليوم الخميس، إن برشلونة لن يكون قادرًا على التجديد لميسي، مؤكدة أن رئيس النادي خوان لابورتا يدرك ذلك جيدًا، ويعرف أن ميسي بعيد عن تجديد تعاقده أكثر من أي وقت مضى.

وبنت الصحيفة استنتاجاتها على المحادثات التي جمعت مسؤولي البارسا وممثلي ميسي، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الاجتماع كان وديًا، إلا أنه كشف مدى ابتعاد النجم الأرجنتيني عن التجديد، الذي صار شبه مستحيل.

وسيمثل عدم التجديد لميسي، في حال حدوثه، ضربة كبرى للابورتا، الذي خاض الانتخابات الأخيرة بشعار الحفاظ على أيقونة النادي الكتالوني.

وأثار البرغوث الجدل حول مستقبله منذ الصيف الماضي، عندما طلب الرحيل عن برشلونة، إلا أن الرئيس السابق للنادي، جوسيب ماريا بارتوميو، تصدى لرغبته حينها.

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