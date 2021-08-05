2021/08/05 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة النقل / الخطوط الجوية العراقية / عن ايقاف رحلاتها الى مدينة مينسك بيلاروسيا اعتبارا من اليوم 5/ 8 / 2012 .وذكر بيان للوزارة انها : تسترعي انتباه المسافرين بايقاف الرحلات المغادرة لمدينة مينسك (بيلاروسيا) مع الابقاء على الرحلات القادمة الى العراق ولمدة اسبوع واحدواعتبارا من تاريخ الخامس من آب الجاري ( 2021/8/5 )، مع امكانية تغيير حجوزات المسافرين من تاريخ لاخر خلال هذه المدة او استرجاع قيمة تذاكر السفر دون اي غرامات مالية"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل توقف رحلاتها الجوية الى بيلا روسيا اعتبارا من اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل توقف رحلاتها الجوية الى بيلا روسيا اعتبارا من اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).