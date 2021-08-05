اليوم ال13 في طوكيو.. هيمنة فرنسية على الألعاب الجماعية

2021/08/05 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شهد اليوم الثالث عشر من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في طوكيو، تألقا فرنسيا في الألعاب الجماعية.ففي منافسات كرة اليد رجال اليوم الخميس، ضمن لقاءات نصف النهائي، تغلبت فرنسا على مصر (27- 23)، لتضرب موعدًا في النهائي أمام الدنمارك التي تفوقت على إسبانيا بنفس النتيجة.وفي نصف نهائي كرة السلة رجال، تغلبت فرنسا بصعوبة على سلوفينيا (90- 89)، لتصطدم في النهائي بالولايات المتحدة التي تفوقت على أستراليا (97- 78).أما في منافسات كرة الطائرة رجال، وفي إطار نصف النهائي أيضًا، تغلبت فرنسا على الأرجنتين (3-0)، بينما أطاح الفريق الروسي بالبرازيل بنتيجة (3-1).وواصل المنتخب الأمريكي لكرة الماء (سيدات) رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي، بفوزه الثمين على منتخب الاتحاد الروسي للعبة (15-11) في قبل النهائي، ليضرب موعدًا في النهائي مع إسبانيا التي تغلبت على المجر (8-6).وتأهل المنتخبان النرويجي والروسي إلى المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، بفوزهما على منتخبي لاتفيا وقطر على الترتيب بنتيجة واحدة هي (2-0)، في الدور قبل النهائي للمسابقة.وفي توزيع الميداليات فاز البرتغالي بيدرو بيتشاردو بذهبية منافسات الوثب الثلاثي للرجال، بينما توج الجاميكي هانسل بارتشمنت بذهبية سباق 110 أمتار حواجز.ودافع الأمريكي رايان كراوزر عن لقبه الأولمبي وفاز بذهبية دفع الجلة بعدما حطم رقمه الأولمبي 3 مرات في النهائي ليسجل 23.30 متر.وضمن ألعاب القوى أيضًا، توجت الأمريكية كاتي ناجاوت بالميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة للسيدات، كما توج ستيفين جاردينر من البهاما بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر عدو.وأحرز الأسترالي كيجان بالمر الميدالية الذهبية لمسابقة التزلج على الألواح للرجال، في الوقت الذي توجت فيه الصينية كوان هونجشان، بالميدالية الذهبية لمسابقة الغطس من منصة ثابتة على ارتفاع 10 أمتار للسيدات.وفاز الألماني فلوريان فيلبروك بذهبية ماراثون السباحة لمسافة عشرة كيلومترات، وأحرز الإيطالي ماسيمو ستانو، ذهبية سباق 20 كيلومترا مشيا.وتوج المجري ساندور توتكا، بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك لمسافة 200 متر لفردي الرجال، وفازت النيوزيلندية ليزا كارينجتون بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك لمسافة 500 متر لفردي السيدات.وحققت الهولندية شين براسبينينكس بالميدالية الذهبية لسباق كيرين للدراجات على المضمار للسيدات، بينما توج البريطاني ماثيو والس، بالميدالية الذهبية لسباق أومنيوم للدراجات على المضمار.كما توجت الإسبانية ساندرا سانشيز جايمي بالميدالية الذهبية لمنافسات الكاتا في لعبة الكاراتيه للسيدات، وأحرزت البلغارية إيفيت جورانوفا الميدالية الذهبية لفئة الكوميتيه للسيدات وزن 55 كجم ضمن منافسات الكاراتيه.وفاز الروسي زافور يوجوييف بالميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة الحرة للرجال وزن 57 كجم، وتوج الأمريكي موريس ديفيد تايلور بالميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة الحرة للرجال وزن 86 كجم، وحصدت اليابانية ريساكو كاواي الميدالية الذهبية، لمنافسات المصارعة الحرة للسيدات وزن 57 كجم.وتوج الفرنسي ستيفين دا كوستا بالميدالية الذهبية لفئة الكوميتيه للرجال وزن 67 كجم ضمن منافسات الكاراتيه، وفاز الإسباني ألبرتو خينيس بالميدالية الذهبية في سباق التسلق الرياضي.وأحرزت البلجيكية تيام نافيساتو حاملة اللقب الميدالية الذهبية لمسابقة السباعي للسيدات، وأحرز الكندي داميان وارنر الميدالية الذهبية لمسابقة العشاري.وحققت الصين الميدالية الذهبية في تنس الطاولة لفرق السيدات، بالتغلب في النهائي على اليابان (3-0)، ونال الروسي ألبرت باتيرجازييف الميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الريشة (بين 52 و57 كيلوجراما) للرجال.وتوج المنتخب البلجيكي لهوكي الرجال بالميدالية الذهبية بفوزه على نظيره الأسترالي، بعد الاحتكام إلى رجلات الترجيح، وفازت الأمريكية نيفين هاريسون، بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكانوي لمسافة 200 متر لفردي السيدات./انتهى9

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