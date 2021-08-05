2021/08/05 | 21:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، المُنعقدة في 2021/8/3، على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3,000,000,000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ إلى الهيئة التطبيعية لكرة القدم؛ لسد نفقات التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الهولندي (ديك أدفوكات) والملاك المساعد له، وإقامة معسكرات تدريبية للمنتخب العراقي؛ تحضيرًا لتصفيات كأس العام 2022.

وجاء قرار الموافقة، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يخصص (3) مليارات دينار إلى الهيئة التطبيعية لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يخصص (3) مليارات دينار إلى الهيئة التطبيعية لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).