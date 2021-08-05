برشلونة يعلن رحيل ميسي عن النادي

2021/08/05 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بسبب "عقبات مالية وهيكلية" منعت الطرفين من توقيع عقد جديد بينهما.

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