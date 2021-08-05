بايدن يعتزم تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

2021/08/05 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيارات كهربائية تشحن بطارياتها في واشنطن في 22 نيسان/أبريل 2021 © غيتي إيميجيز/غيتي إيميجيز عبر ا ف ب/ارشيف درو أنغرير واشنطن (أ ف ب) – يكشف الرئيس الأميركي الخميس خطته لجعل صناعة السيارات الأميركية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة منافسين صينيين وأوروبيين شرسين، مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وتشديد الضوابط البيئية التي خففها […]

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