رئيسي يدعم الدبلوماسية لرفع العقوبات عن إيران دون الخضوع للضغوط .. واشنطن تدعوه للعودة للمفاوضات

2021/08/05 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- واشنطن- الزمان أكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، دعمه الخطوات الدبلوماسية الهادفة الى رفع العقوبات الأميركية عن بلاده، لكنه شدد على أن طهران لن تتخلى عن “حقوقها” تحت الضغط.فيما دعت واشنطن رئيسي للعودة للمفاوضات النووية المتوقفة.وفي خطاب شامل تطرق خلاله الى […]

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