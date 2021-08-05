إيران تحذّر إسرائيل من أي عمل عسكري: “لا تختبرونا”

2021/08/05 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرتها البحرية الأميركية في 18 تموز/يوليو 2021 تظهر قطعا بحرية أميركية خلال عبورها مضيق هرمز © US NAVY/ا ف ب/ارشيف رواد مدنات طهران (أ ف ب) – حذّرت إيران الخميس على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عدوتها الإقليمية اللدود إسرائيل من أي “خطوة حمقاء” ضدها، بعد تهديدات وجهتها لها الدولة العبرية لاتهامها […]

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