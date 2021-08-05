رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل ميسي عن صفوف الفريق

2021/08/05 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، مساء اليوم الخميس، أعلن فيه رحيل نجمه وقائده ليونيل ميسي وتوجيه الشكر له على كل ما قدمه طوال السنوات الماضية.

وقال النادي، خلال البيان الرسمي على موقعه الإلكتروني: “على الرغم من توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية”.

وأضاف: “نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية”.

وأتم البيان: “يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته مع النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية”

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أكدت، اليوم الخميس، بأن هناك تحول جذري في موقف تجديد عقد ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني وبات اللاعب قريب من الرحيل بعدما كان كل شيء قد انتهى معه للتجديد.

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