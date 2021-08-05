ما هي وجهة ميسي المقبلة بعد الرحيل عن برشلونة؟

2021/08/05 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بعد أن كانت جماهير نادي برشلونة تترقب تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فوجئت ببيان النادي الذي أعلن فيه رسميا رحيل الهداف التاريخي للنادي، اليوم الخميس.

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وكانت المشاكل الاقتصادية لبرشلونة العامل الأساسي في تجديد عقد ميسي الذي انتهى يوم 30 يونيو الماضي.

وبات الحديث الآن عن وجهة ميسي الجديدة، بعد أن أمضى مسيرته الاحترافية في كامب نو معقل برشلونة.

بما أن عقد ميسي مع برشلونة انتهى، فإن انتقاله إلى أي نادٍ سيكون مجانا، لكن التكلفة الكبيرة التي سيتكبدها ناديه الجديد هي راتب اللاعب.

ومع احتفاظ ميسي بقدراته التهديفية العالية رغم بلوغه 34 عاما، فإنه يبدو أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر سيتي الإنجليزي القرار الأكثر منطقية.

وارتبط ميسي كثيرا بالانتقال إلى أحد الناديين الصيف الماضي، بعد أن طلب الرحيل عن برشلونة بشكل مجاني قبل أن تفشل خطته.

وكان نيمار قد نشر، يوم أمس الأربعاء، صورة تجمعه إلى جانب صديقه وزميله السابق ميسي إلى جانب لاعبين من باريس سان جيرمان، هم أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس وماركو فيراتي، وكتب: ”الأصدقاء“.

وقالت شبكة ”سبورت إيطاليا“، أن اجتماع برشلونة وميسي، عصد اليوم الخميس، شهد توترا كبيرا.

وضحت الشبكة أن سببين وراء تعقد مفاوضات برشلونة وميسي، الأول هو المشاكل المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، وهو ما يتطلب من برشلونة تقليص فاتورة الأجور بشكل أكبر، حتى بعد أن وافق ميسي على تخفيض راتبه بنسبة 50%.

والسبب الثاني عدم رضا ميسي وخيبة أمله من الفريق الحالي، وأشارت إلى أن ميسي غاضب من الاتجاه الذي سلكه الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، وأضافت أن ميسي لن يلزم نفسه بفريق ضعيف.

وكان برشلونة قد تعاقد مع المهاجمين الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والهولندي ممفيس ديباي، والمدافع الإسباني إريك غارسيا، لكن يبدو أن ذلك لم يرض ميسي، وفق ما نقلت إرم نيوز.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن انتهاء مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي.

وجاء في البيان:" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الليغا الإسبانية)".وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

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