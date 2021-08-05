القبض على ارهابي بداعش في نينوى

2021/08/05 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت شرطة نينوى القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مدينة الموصل.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان قوة مشتركة من مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى تمكنت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، من القاء القبض على أرهابي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، حيث تم القبض عليه في ناحية ( زمار ) شمال غرب مدينة الموصل./انتهى9

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