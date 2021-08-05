2021/08/05 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، آلية صرف الموازنة إلى المحافظات، فيما حددت أسباب تأخرها.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، للوكالة الرسمية تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “هناك سببين لعدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية توضح آلية صرف الموازنة إلى المحافظات المركز الخبري الوطني.

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