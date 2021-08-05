سوق العراق للاوراق المالية يعلن مؤشراته الاسبوعية

2021/08/05 | 21:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن سوق العراق للاوراق المالية اليوم الخميس عن مؤشرات التداول الأسبوعية “.

وقال السوق في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الاول من شهر اب 2021 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 01/08/2021 الى يوم الخميس المصادف 05/078/2021، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

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بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (81) مليار سهم.2.



بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (84) مليار دينار.3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (575.32) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (582.39) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره 1.21% عن اغلاقه في اول الجلسة.4.



نفذت خلال الأسبوع أكثر من (1400) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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