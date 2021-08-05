نادي برشلونه يعلن رحيل ميسي

2021/08/05 | 21:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، رحيل نجمه وكابتن الفريق ليونيل ميسي عن الفريق.

وقال النادي في بيان رسمي، إنه “يشكر ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية”.

وأضاف، أنه “على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، لن يكون من الممكن إضفاء الطابع الرسمي بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية للليغا، لذا نأسف لإعلان انتهاء رحلة ليو ميسي مع نادي برشلونة”.

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