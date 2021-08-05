بولندا تعتقل اكبر مجموعة مهاجرين.. بينهم 50 عراقيا

2021/08/05 | 22:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصرحت دائرة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، إنها اعتقلت أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في تاريخ البلاد على الحدود البيلاروسية البولندية.وقالت الدائرة في بيان أن “ضباط مفرزة بودلاسكا الحدودية اعتقلوا 62 شخصا لعبورهم بشكل غير قانوني الحدود البولندية البيلاروسية”.واضاف البيان، ان “هذه هي أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يتم احتجازهم على الحدود …

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