الكاظمي يُصدر مجموعة من التوصيات للحد من انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا

2021/08/05 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يُصدر مجموعة من التوصيات للحد من انتشار السلالات الجديدة لفايروس كورونا أصدر رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، أثناء انعقاد جلسة المجلس التاسعة والعشرين في 3/ آب الجاري، مجموعة من التوجيهات للحد من […]

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