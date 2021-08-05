حريق كبير في شارع فلسطين ببغداد و15 فرقة إطفاء لإخماد

2021/08/05 | 22:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف مصدر امني، الخميس، استنفار 15 فرقة إطفاء لإخماد حريق كبير في شارع فلسطين ببغداد.وذكر المصدر عن” اندىع حريق كبير في بناية نجارية في شارع فلسطين ببغداد”.واشار الى” استنفار 15 فرقة اطفاء للسيطرة على الحريق والحيلولة دون اتساعه”.

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