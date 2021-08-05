2021/08/05 | 22:15 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق زيدان يلتقي رئيس السلطة القضائية الإيراني محسني ايجئي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق زيدان يلتقي رئيس السلطة القضائية الإيراني محسني ايجئي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق زيدان يلتقي رئيس السلطة القضائية الإيراني محسني ايجئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).