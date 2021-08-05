التركمان ينتقدون توزيع الدوائر الانتخابية ويحذرون من تزوير دولي

2021/08/05 | 22:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ انتقد وزير الشباب والرياضة الاسبق جاسم محمد جعفر، يوم الخميس، توزيع الدوائر الانتخابية في مناطق التركمان، مؤكدا أن توحد المرشحين التركمان في كتلة واحدة أفضل من تشتتهم في باقي الكتلة السياسية.وقال جعفر في برنامج لقاء خاص الذي تبثه قناة الايام؛ إن الحكومة الحالية لم تقدم شيئا للتركمان، فيما اشار إلى أن التركمان […]

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