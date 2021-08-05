الأعرجي يؤكد من مخيم الجدعة: القانون لايحاسب الأبرياء

2021/08/05 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، أن القانون لا يحاسب الأبرياء على ذنب أو جريمة اقترفها غيرهم.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتكليف من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، زيارة إلى مخيم الجدعة، للاطلاع على أحوال النازحين والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية، ورافق الأعرجي، في جولته وفد أمني رفيع، ضم نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ووكيل وزارة الهجرة كريم النوري، وعددا من ضباط الأجهزة الأمنية والعمليات المشتركة".

واطلع الأعرجي، بحسب البيان، على "أحوال النازحين في المخيم واستمع إلى مشكلاتهم ومعاناتهم في ظل أجواء الصيف القاسية، مشيرا إلى أن حضوره مع وفد أمني رفيع جاء لتلبية احتياجات ساكني المخيم، وتذليل العقبات أمام المشكلات التي يعانونها بالتعاون مع وزارة الهجرة المعنية بالأمر".

وأكد أن"أبناء العراق هم تحت رعاية الحكومة العراقية، وأن العراق يحترم مبادئ حقوق الإنسان، وهي مبادئ سامية، ويجب أن يكون الإنسان العراقي محترما".

وبين أن "القانون لايحاسب الأبرياء على ذنب أو جريمة اقترفها غيرهم، مؤكدا بالقول : نشعر بالسعادة أن نلتقي من يريد أن نستمع إليه، وسنكون أمناء في نقل المطالب الى السيد رئيس الوزراء".

كما أجرى الأعرجي، "والوفد المرافق له زيارة إلى قضاء الشرقاط، والتقى ببعض عوائل الشهداء والمتضررين من داعش الإرهابي، واستمع إلى مطالبهم".

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