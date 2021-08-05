بينهم 50 عراقيا.. بولندا تعلن اعتقال أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في تاريخها

2021/08/05 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قالت دائرة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، إنها اعتقلت أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في تاريخ البلاد على الحدود البيلاروسية البولندية.وجاء في بيان للدائرة أن "ضباط مفرزة بودلاسكا الحدودية اعتقلوا 62 شخصا لعبورهم بشكل غير قانوني الحدود البولندية البيلاروسية".ووفقا للبيان، فإن هذه هي أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يتم احتجازهم على الحدود البولندية البيلاروسية في يوم واحد.وأوضح حرس الحدود البولندي أن من بين المهاجرين غير النظاميين 50 مواطنا عراقيا و11 مواطنا إيرانيا ومواطن واحد من الكاميرون، كما تم اعتقال مواطن أوكراني بتهمة التواطؤ في عبور الحدود بشكل غير قانوني./انتهى9

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