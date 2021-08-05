الخارجية الإيرانية ردا على إسرائيل: ردنا على أية حماقة سيكون حازما

2021/08/05 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن رد إيران على أي "خطوة حمقاء" من جانب إسرائيل سيكون "حازما".وكتب خطيب زاده في تغريدة له على "تويتر" اليوم الخميس بحسب وكالة إيرنا الايرانية ، أن "الكيان الإسرائيلي وفي حالة جديدة من الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية يهدد إيران بلا حياء بالعمل العسكري".وأضاف أن "هذا السلوك الشرير ينبع من دعم الغرب الأعمى له".وتابع: "نحن نعلن بوضوح، أن أي خطوة حمقاء ضد إيران، ستواجه برد حازم".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أعلن عن استعداد إسرائيل لشن هجوم عسكري على إيران، واصفا إياها بأنها "مشكلة عالمية"./انتهى9

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