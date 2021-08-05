من هو سعد الجبري الذي تدخلت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية سعودية ضده؟

2021/08/05 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد الجبري هو المستشار الأمني السعودي السابق، وكان يعد الرجل الثاني في فريق الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق ووزير الداخلية.

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