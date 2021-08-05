محافظ ذي قار يطالب باصدار عفواً خاصاً عن المتظاهرين المطلوبين قضائياً

2021/08/05 | 22:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقدم محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي،الخميس، طلباً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتضمن اصدار عفواً خاصاً عن المتظاهرين المطلوبين قضائياً على خلفية التظاهرات الماضية.وقال الخفاجي في بيان، انه ” للضرورة الأمنية وللحاجة الوطنية و مع قرب الانتخابات مما يساهم في تهدئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية ، نرفق طلب العفو الخاص عن المتظاهرين المطلوبين قضائيًا …

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