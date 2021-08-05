2021/08/05 | 22:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة الصناعة تعلن الكميات المجهزة من الاوكسجين الطبي الى المستشفيات والمواطنين أولاً على النور نيوز.

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