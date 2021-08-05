2021/08/05 | 22:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن صدور مجموعة من التوجيهات للحد من انتشار السلالات الجديدة لفايروس كورونا.وقالت الامانة العامة في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اصدر أثناء انعقاد جلسة المجلس التاسعة والعشرين في 3 آب الجاري، مجموعة من التوجيهات للحد من انتشار السلالات الجديدة لفايروس كورونا”.وأكدت التوجيهات بحسب البيان “على …

ظهرت المقالة للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا..



الحكومة تصدر توجيهات أولاً على النور نيوز.

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