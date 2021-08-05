إخماد حريق أندلع داخل شركة للسياحة والسفر بمنطقة المنصور في بغداد

2021/08/05 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع داخل شركة للسياحة والسفر في منطقة المنصور ببغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حريقاً اندلع داخل بناية تجارية متخذة كـ شركة للسياحة والسفر مكونة من طابقين في منطقة المنصور قرب ساحة النسور".وأضافت أنه "تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية".

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