هل يلعب إلى جانب رونالدو؟

2021/08/05 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأكد رحيله رسميا عن نادي برشلونة الإسباني، بات أمام النجم الأرجنيتي، ليونيل ميسي، إمكانية التوقيع لنادي من مجموعة من الأندية الكبيرة في أوروبا، وفق تقرير من صحيفة "ماركا".

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