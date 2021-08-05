المطلك بتصريح متلفز : الفترة المقبلة ستكون الاسوأ تأثيرا على العراق والكتل السياسية ستعود نفسها الى الواجهة بعد الانتخابات

2021/08/05 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك ان الفترة المقبلة ستكون الاسوأ تأثيرا على العراق والكتل السياسية ستعود نفسها الى الواجهة بعد الانتخابات .وقال المطلك في تصريح متلفز الليلة ان الشعب سيصل الى مرحلة عدم قدرته على التحمل وينتفض لافتا الى ان العراق بحاجة الى حكماء لوضع سياسة جديدة لقيادته مضيفا انه في حال لم يتم احتواء الخلاف داخل المكون السياسي السني فقد تصل الامور الى ما لا تحمد عقباه مؤكدا انه لا يجوز المتاجرة بقضية جرف الصخر سياسيا .وحذر المطلك : قد نصل الى مرحلة الصراع المسلح اذا مضت الاوضاع بشكلها الحالي مؤكدا ان الاميركان والايرانيين سينظّمون المشهد السياسي في العراق./انتهى9

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