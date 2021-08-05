الصحة العالمية: الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية

2021/08/05 | 23:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس.

وقالت المنظمة في بيان إنه تم تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق.

وشكلت الوفيات في جنوب إفريقيا وتونس أكثر من 55%.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

وبشكل عام تجاوز إجمالي عدد الإصابات في العالم اليوم الخميس حاجز المئتي مليون إصابة، وبلغ 200.152.057، وأما إجمالي الوفيات فقد بلغ 4.255.443، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

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