الحرائق في بغداد... الدفاع المدني تخمد نيراناً نشبت ببناية تجارية (صور)

2021/08/05 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، إخماد حادث حريق نشب ببناية تجارية في العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آب 2021)، إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متخذة كشركة للسياحية والسفر، مكونة من طابقين في منطقة المنصور قرب ساحة النسور وسط بغداد".

وأضافت، "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها إلى الابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية، مع تحجيم الاضرار المادية، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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