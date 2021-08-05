رسالة أميركية

2021/08/05 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الخميس، أن الرسالة الأميركية للرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي بسيطة جداً وهي أن الولايات المتحدة ستدافع عن وتدفع بمصالح أمنها القومي ومصالح شركائها قدماً.

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