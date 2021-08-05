بعد ان اثار ضجة.. وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا بشأن الفنان كاظم الساهر

2021/08/05 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الشباب والرياضة في بيان، الخميس، ما تردد بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر عن حفل إفتتاح خليجي 25 في البصرة.

وأكد الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، في بيان تلقى NRTنسخة منه، اليوم (5 اب 2021)، ان "ما تناقلته بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر من الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له".

واضاف، انه "لم يصلنا أي رد من الفنان الكبير كاظم الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي".

واوضح، ان "الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الإفتتاح سابق لأوانه كثيرا بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة، كما ان ربط اية اخبار غير حقيقية عن البطولة يعد اضرارا بسمعة الوطن ومكانته الرياضية التي نطمح جميعا ان تكون عند حسن ظن الجميع ونقل صورة مشرفة عن تحضيراتنا ومنشاتنا الرياضية وليس العكس".

واهاب الناطق الإعلامي للوزارة جميع وسائل الاعلام، عدم التعامل مع اية معلومة تثار هنا وهناك عبر اثير مواقع التواصل الاجتماعي والتعاطي معها، وان يكون الاعتماد على الخبر من مصدره المخول فقط.

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