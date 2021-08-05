طقس العراق: أمطار رعدية وشعور عالي بالحرارة والاجواء المرهقة

2021/08/05 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى استمرار فرص هطول زخات الامطار الرعدية إلى يوم السبت المقبل، فيما سيسبب سكون الرياح يوم غد بالشعور العالي نسبيا بالحرارة والاجواء المرهقة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اليوم، (5 اب 2021)، ان "السحب الركامية تتواجد مساء الخميس في اغلب مدن البلاد حيث تستمر حالة عدم الاستقرار الصيفية مصحوبة بزخات امطار رعدية خفيفة".

وأضاف، "كما تلاحظون ان السحب التي تتشكل بسبب الحمل الحراري هي سحب ركامية متفرقة لاتمتد طبقيا لمساحة واسعة".

وتابع: "وتستمر الحالة هذه الليلة ويوم غد ايضا في كافة المدن (لكن متوقع ان تستمر فرص هطول زخات الامطار الرعدية في مدن الشمال يوم السبت ايضا)".

وأوضح، "كذلك متوقع سكون الرياح في مدن عديدة منها البصرة وميسان وواسط وديالى والسليمانية واربيل يوم غد على فترات مما يسبب الشعور العالي نسبيا بالحرارة والاجواء المرهقة".

وأشار إلى ان "درجات الحرارة تخفض قليلا يوم السبت، وتعود للارتفاع التدريجي خلال الاسبوع المقبل، وعودة الحرارة الخمسينية قبل نهاية الاسبوع".

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