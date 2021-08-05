خبير اقتصادي: العراق يعاني من عمليات غسيل الأموال

2021/08/05 | 23:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ رأى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، يوم الخميس، أن العراق يعاني من وفرة في عمليات غسيل الأموال.وقال حنتوش في برنامج حصاد الأيام؛ إن عملية دخول المال السياسي في العملية الانتخابية بالعراق أمر بسيط جدا، لافتا إلى أنه لم نشاهد أحدا يقدم برنامجا سياسيا قانونيا بل نرى تنافس للوصول للمناصب .وتابع؛ أن النائب […]

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