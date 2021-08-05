بمشاركة 15 فرقة إطفاء وإنقاذ.. إخلاء عوائل وإخماد حريق بناية في بغداد

2021/08/05 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اخلت فرق الدفاع المدني بناية سكنية تجارية مكونة من أربعة طوابق من ساكنيها بعد اندلاع حادث حريق كبير في منطقة شارع فلسطين قرب النادي التركمانية بمشاركة 15 فرقة اطفاء وانقاذ.وأوضحت مديرية الدفاع المدني، ان “فرقها استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ لتعجيل السيطرة على النيران …

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إخلاء عوائل وإخماد حريق بناية في بغداد أولاً على النور نيوز.

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