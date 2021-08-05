2021/08/05 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على ثمانية متسللين من سوريا الى غربي نينوى.

وقال بيان للاستخبارات، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٥- ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحرك عدة اشخاص باتجاه حدودنا مع سوريا في محاولة منهم لاجتياز الساتر الحدودي".

واضاف، انه "على ضوء ذلك قامت مفار شعبة الاستخبارات المشار اليها وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى والمحاذية الحدود المشتركة بين البلدين للقبض عليهم حال عبورهم للساتر وهو ما قاموا به، مشيرا الى، ان "٨ أشخاص من حملة الجنسية السورية ، حيث تمت احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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