الشباب والرياضة تكشف حقيقة اعتذار الساهر عن حفل إفتتاح خليجي 25 في البصرة

2021/08/05 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، ان ما تناقلته بعض الوكالات الاخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بشان اعتذار الفنان كاظم الساهر من الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له.

وقال في بيان لوزارة الشباب والرياضة، تلقته (بغداد اليوم)، انه "لم يصلنا أي رد من الفنان الكبير كاظم الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي".

واوضح، ان "الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الإفتتاح سابق لأوانه كثيراً بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة، كما ان ربط اية اخبار غير حقيقية عن البطولة يُعدُ اضرارا بسمعة الوطن ومكانته الرياضية التي نطمح جميعا ان تكون عند حسن ظن الجميع ونقل صورة مشرفة عن تحضيراتنا ومنشاتنا الرياضية وليس العكس".

ودعا "جميع وسائل الاعلام، لعدم التعامل مع اية معلومة تثار هنا وهناك عبر اثير مواقع التواصل الاجتماعي والتعاطي معها، وان يكون الاعتماد على الخبر من مصدره المخول فقط".

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